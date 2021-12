Ein ruhiges Erwachen aus dem Lockdown in OÖ

Erstmals überhaupt geöffnet

Große Freude am ersten Tag nach dem Lockdown hatte Christiane Kaltenbach. In dieser schwierigen Zeit wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Eigentlich wollte ich meinen Friseurladen in Linz bereits am 29. November öffnen, das mussten wir aber verschieben. Umso größer ist die Freude im ganzen Team, endlich arbeiten zu dürfen. Auch wenn das gesamte Weihnachtsgeschäft jetzt nicht mehr möglich ist“, so Kaltenbach, die sich jetzt rasch einen Kundenstamm aufbauen will.