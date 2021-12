Stadtstraße-Protest: Weihnachtsfrieden gefordert

„Weihnachtsfrieden“, wie seinerzeit in Hainburg

Um die Konfrontation zwischen Aktivisten und Aktivistinnen und der Stadt Wien nicht weiter anzuheizen, forderten die Grünen einen „Weihnachtfrieden“ für die Stadtstraße und die Lobau über die Feiertage analog des „Weihnachtsfriedens“ für die Hainburg, den der damalige Bundeskanzler Alfred Sinowatz (SPÖ) 1984 ausgerufen hatte. „Was wir von Bürgermeister Ludwig fordern, ist ein Weihnachtsfriede. Deeskalation, Dialog, Denken in vernünftigen Alternativen - das ist das Gebot der Stunde“, so Kraus und Pühringer.