Experte: „Es gibt zu Asphalt Öko-Alternativen!“

Bus- und Radwege als Teil der Lösung

Ihr Appell: Leistungsstarke Express-Buslinien können sehr schnell errichtet werden - nämlich bereits innerhalb eines Jahres! Diese würden effiziente Querverbindungen in den Flächenbezirken ermöglichen und die Anbindung an U-Bahn und Straßenbahn stark verbessern. „Auch Radwege müssen Teil des neuen Mobilitätskonzepts sein“, argumentiert Duregger. Durchdachte Unterstützung kommt von Professor Günter Emberger vom Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der Technischen Universität. Es sei unbestritten, dass Stadtentwicklungsprojekte eine Adaption der Verkehrsinfrastruktur bedingen, aber die Mobilitätsformen seien nicht in Asphalt gemeißelt.