Lobautunnel und Sicherheitsthemen im Fokus

Nach dem Rücktritt Gernot Blümels heißt der neue (derzeit noch designierte) Wiener ÖVP-Landesparteiobmann Karl Mahrer. Anders als sein Vorgänger will der 66-Jährige künftig massiv in der Wiener Stadtpolitik präsent sein: Mahrer verlässt das Parlament, beendet damit auch seine Funktion als ÖVP-Sicherheitssprecher und wechselt in den Wiener Gemeinderat. Als „nicht amtsführender Stadtrat“ wird er dort auch bei wichtigen Sitzungen mit der Wiener SPÖ und den NEOS am Tisch sitzen - auch, wenn er kein eigenes Ressort verantwortet: „Das System ist überholt, wir werden daran arbeiten, es zeitgemäß aufzustellen“, so Mahrer im Nachgefragt-Interview mit Gerhard Koller.