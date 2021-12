Nach „Luxus-Trip“ wird OÖ-Korbjäger Heeressportler

200.000 Euro Preisgeld

Denn erstmals qualifizierte sich ein heimisches Team für das World-Tour-Finale der besten zwölf Mannschaften der Welt im saudi-arabischen Jeddah. Gespielt wird dabei um 200.000 Euro Preisgeld. Für Linortner und Co. warten aber im Wüstenstaat mit Antwerpen und Amsterdam gleich zwei absolute Top-Favoriten. „Wir wollen zeigen, was wir draufhaben“, glaubt Linortner aber an die nächste Sensation.