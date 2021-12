Einbrecher wird wegen versuchten Mordes angeklagt

Blutige Szenen spielten sich am 21. August kurz nach Mitternacht in einer Gärtnerei in Braunau ab. Der Besitzer überraschte und verfolgte einen Einbrecher (69). Dieser stach den 47-Jährigen nieder. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Ried gegen den zwanzigfach vorbestraften Verdächtigen Anklage wegen Mordversuch.