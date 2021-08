Gärtner und ertappter Einbrecher (69) notoperiert

Blutige Szenen hatten sich am Freitag kurz nach Mitternacht in einer Gärtnerei in Braunau in Oberösterreich abgespielt. Der Besitzer (47) hatte beim Heimkommen einen Einbrecher (69) aus Altheim überrascht und ihn verfolgt. Dieser stach ihm viermal mit einem Messer in den Bauch, erlitt beim Gerangel selbst eine schwere Schnittwunde: Beide wurden notoperiert. Der mutmaßliche Täter stand 1969 als 17-Jähriger das erste Mal wegen Vermögensdelikten vor Gericht, seitdem wurde er zehnmal verurteilt.