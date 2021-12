Deutlich mehr Grenzübertritte in EU als im Vorjahr

Wie die Grenzschutzagentur hervorhebt, betrug die Zahl der versuchten Grenzübertritte an den östlichen Außengrenzen der EU bis Ende November 2021 fast 8000. Das waren dreizehnmal so viel wie im Vorjahreszeitraum und zwölfmal so viel wie in den ersten elf Monaten 2019. Die meisten Menschen, die es auf diesem Wege versuchten, stammten Frontex zufolge aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. „Im November 2021 zeigt die Situation an der Grenze Zeichen einer Deeskalation, bleibt aber angespannt“, heißt es in dem Bericht.