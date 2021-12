Ärzte gegen Impfung: Kliniken distanzieren sich

In dem am Dienstag verbreiteten offenen Brief wird die vierte Corona-Welle als „Welle der Geimpften“ bezeichnet. In Krankenhäusern und auf den Intensivstationen würden überwiegend Geimpfte liegen. Auf den derzeit gerne begangenen Prävalenzfehler (siehe unten) wird dabei keine Rücksicht genommen. Ärztekammer Präsident Thomas Szekeres sei ein „radikaler Impfschäden-Leugner“, ist etwa auch in dem Brief zu lesen.