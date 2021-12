Ein Prozent der Ärzte wettert gegen Covid-Impfung

Ein Brief von Ärzten an den Kammerpräsidenten Thomas Szekeres sorgt für Aufsehen. In dem Schreiben, an dem auch Salzburger Mediziner beteiligt waren, wird Stimmung gegen die Impfung und die Linie der Ärztekammer gemacht. Letztere wie Experten halten dagegen. Für beteiligte Schulärzte hatte die Unterzeichnung des Schriftstücks bereits Konsequenzen, wie die Bildungsdirektion auf „Krone“-Anfrage mitteilte. In einem Faktencheck stellt die „Krone“ die Behauptungen der Mediziner auf den Prüfstand.