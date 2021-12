Problemkind Weihnachtsfeier: Worauf zu achten ist!

„Weihnachtsfeiern mit bis zu 25 Teilnehmern sind nach derzeitiger Rechtslage in geschlossenen Räumen zulässig“, erklärt Gerd Kurath, Corona-Sprecher des Landes. Es gibt eine Reihe an Richtlinien: Wird gegessen und getrunken – das geht übrigens bis 23 Uhr! –, ist die 2-G-Regel einzuhalten. Jeder braucht einen Sitzplatz, Konsumationen an der Bar sind untersagt. In geschlossenen Räumen ist das Tragen einer FFP2-Maske außerdem Pflicht!