Omikron-Infizierte: Israel stoppt Handyüberwachung

Handyüberwachung kam früher schon zum Einsatz

Abhängig von den Infizierten-Zahlen werde die Maßnahme wieder in Erwägung gezogen. Ziel war gewesen, die Ansteckungsketten mit der neuen Omikron-Variante zu unterbrechen. Dafür hatte die Regierung am Sonntag für den erneuten Einsatz der Überwachungstechnologie durch den Shin Bet gestimmt. Diese Maßnahme wurde in einer früheren Phase der Pandemie bereits genutzt, wegen Kritik aber wieder gestoppt.