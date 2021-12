Betrunkener Dieb konnte sich nicht mehr erinnern

Ein amtsbekannter Klagenfurter (31) ist Dienstagabend offenbar völlig betrunken durch das WC-Fenster in ein Cafe in Klagenfurt eingebrochen und hatte das Lokal sogar teilweise unter Wasser gesetzt. Die Polizei konnte den Täter, nachdem sie ihn über die Überwachungskamera erkannt hatte, am Mittwoch kurz vor Mittag im Zuge einer Streitigkeit in der Klagenfurter Innenstadt ausfindig machen.