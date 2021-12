Großes Jahr für den Mädchenfußball geht zu Ende

Rund 200 Mädchen nehmen das unverbindliche Angebot wahr. „Der Zuspruch der Schülerinnen ist groß“, so BFV-Referentin Yvonne Lindner. Sie tourt gerade mit Nina Potz von „real.girls.play.SOCCER“ durch die Schulen, um Geschenke vom Christkind - oder besser gesagt von Sportlandesrat Heinrich Dorner - zu überreichen. Im Süden durften sich die Kickerinnen bereits über T-Shirts, Turnbeutel und Fußbälle freuen, in den kommenden Tagen ist dann auch der Rest Burgenlands an der Reihe.