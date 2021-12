Ab Freitag: Eine geballte Fülle an Kunstgenuss

Am Freitag öffnen die Museen wieder ihre Türen! Am Standort Linz erwartet Kulturhungrige eine geballte Ladung an Themenausstellungen, die bisher viel zu kurz gekommen sind. Einige werden darum verlängert. Im Schloss eröffnet man zudem die Weihnachtsschau „Wintergrün“ und die traditionelle Krippenschau.