Omikron-Quarantäne „wird keine lange Phase sein“

In Wien derzeit 48 Omikron-Fälle

Dass auch kein Freitesten möglich ist, mache für Hacker „Sinn“. Auch bei den vorhergehenden Varianten, die man in der Zwischenzeit als Alpha- oder Delta-Variante kennt, habe man dies so gehandhabt. Derzeit seien auch noch nicht so viele Personen betroffen: „Da müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Wir haben in Wien derzeit 48 Fälle, davon sind vier oder fünf schon wieder genesen.“ Nur in dieser Dimension mache die strengere und längere Quarantäne Sinn - „wenn wir dann wieder bei Hunderten Fällen sind“, sei dies nicht mehr der Fall.