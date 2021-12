Corona-Ausbruch stellt Olympia-Teilnahme infrage

Die National Hockey League und die Spielervereinigung NHLPA hatten sich auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Februar in Peking geeinigt, nachdem die NHL-Stars bei Olympia 2018 in Pyeongchang gefehlt hatten. Sorgen um die Corona-Situation in China und ein mögliches Terminchaos aufgrund nachzuholender Matches könnten Auswirkungen auf die geplante Olympia-Pause haben. Laut NHL-Vizepräsident Bill Daly kann die Liga bis 10. Jänner ihre Teilnahme stornieren, ohne finanzielle Kompensation leisten zu müssen.