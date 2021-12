Guardiolas ManCity walzt Leeds mit 7:0 nieder!

Manchester City hat sich zumindest für zwei Tage an der Tabellenspitze von Englands Premier League etwas Luft verschafft! Die „Citizens“ feierten mit einem 7:0 gegen Leeds United den höchsten Pflichtspiel-Sieg seit einem 8:0 gegen Watford am 21. September 2019 und setzten sich vier Punkte von Verfolger Liverpool ab. Die „Reds“ haben erst am Donnerstag zum Abschluss der 17. Runde den Vorletzten Newcastle United zu Gast.