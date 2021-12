Schon wieder Vandalenakt auf Steyrer Jäger-Krippe!

„Ich verstehe nicht, wie man so etwas tun kann“, ärgert sich Thomas Patscheider (49), der sich als Helfer beim Verein Wohnen, der in Steyr die Notschlafstelle betreibt, um die Jägerkrippe kümmert: „Wir haben sie Ende November aufgestellt. Zuerst wurde unsere Kupfermuckn-Figur, dann ein Schaf und jetzt einer der Heiligen Drei Könige in den Teufelsbach geworfen. Das ist wirklich eine Frechheit!“