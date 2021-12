Bad Bleiberger Bergmannskekse auf dem Teller

Einnahmen wandern in den Sozialtopf

Die Einnahmen aus dem Verkauf für die Bergmanns-Keksausstecher werden zur Gänze dem Sozialtopf in der Gemeinde zugute kommen. „Sinn dieses Topfes ist es, bedürftigen Mitbürgern in Notlagen unter die Arme zu greifen“, erklärt Bürgermeister Christian Hecher.