Verein Fahrgast kritisiert Fahrplan der Stadtwerke

Kritik an neuer Linie

Kritik vom Mobilitätsverein gibt es auch an der neuen Linie 70 zum Diakonie-Projekt nach „HiHarbach“. Die Schaffung der Verbindung habe, so Lackner, im Stadtteil Welzenegg zu Verschlechterungen geführt. Denn für die Anbindung sei ein Bus aus der Linie 60 entfernt worden. Lackner: „Dadurch fährt der Bus hier nur noch alle 30 Minuten statt wie bisher im 15-Minuten-Takt.“ Hinzu komme, dass der Bus nach Harbach ebenfalls nur im 30-Minuten-Takt und auf sehr verwundenen Wegen fahre.