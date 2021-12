Mobiltelefone aus Klagenfurter Geschäft gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen am Montag um 23.10 Uhr in ein Geschäft in der Klagenfurter Innenstadt ein und stahlen mehrere Mobiltelefone. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Diebe sind flüchtig, die Ermittlungen laufen.