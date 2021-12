Gen-Analyse: Im Oberland zwei verschiedene Bären

Totes Reh in Erl vermutlich durch Wolf

Am Wochenende wurden in Erl ein totes Schaf in einer mit Maschendraht eingezäunten Christbaumkultur sowie ein totes Reh gefunden. Anhand des Rissbildes besteht ein konkreter Wolfsverdacht. Proben zur weiteren Abklärung wurden genommen. Aus Ebbs und Erl gibt es zudem Bildmaterial, auf dem im Dunklen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Wolf zu sehen ist.