Schwarzer Reflex bei grünen Rad-Initiativen

Erst seit kurzem ist die Fahrradstraße am Kai beim Volksgarten rechtlich in Kraft. Normalerweise wäre die Durchfahrt für Autos in dieser Straße verboten. Ist sie aber nicht, weil die ÖVP rund um Bürgermeister Harald Preuner um die Geschäfte eines Einzelhandelsmarkt fürchtete, wie es in der Gerüchteküche brodelt.