Geschenke mit Mehrwert

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch die Suche nach Geschenkideen. Als Alternative zum Konsurausch bietet sich an bewusst, sozial, persönlich und nachhaltig zu schenken. Ein Geschenk, das man mit Geld nicht kaufen kann, ist Zeit! In einer Welt, in der viele Menschen Unmengen an materiellen Dingen angesammelt haben, sind Zeit-Geschenke besonders kostbar.