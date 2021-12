Kardashian lässt Kids täglich von Pianisten wecken

Phil kommt jeden Morgen

Kim engagierte den Klavierspieler Philip Cornish, um ihre Kids in Weihnachtsstimmung zu bringen. Neben einem Schnappschuss des Musikers, der in ihrem Wohnzimmer neben ihrem ziemlich großen Weihnachtsbaum spielte, verkündete die Geschäftsfrau in ihrer Instagram-Story: „Guten Morgen! Jeden Morgen im Dezember kommt @philthekeys, um Weihnachtsmusik auf dem Klavier zu spielen, um die Kinder aufzuwecken.“