Keine Hoffnung für Kanye: Kardashian lieber Single

Reine Formsache

Mit ihrem juristischen Manöver will Kardashian das laufende Scheidungsverfahren, bei dem es um Sorgerecht sowie die Aufteilung des Ehevermögens geht, vom Beziehungsstatus trennen. Laut Insidern passiert es wahrscheinlich auf Anraten ihrer Staranwältin Laura Wasser, die das ihren Promi-Klienten in der Regel empfiehlt. Denn Scheidungen in Hollywood können sich oft viele Jahre - so wie bei Brangelina - hinziehen, bis sie endlich durch sind. Was ein Problem ist, wenn sich die Partner in der Zwischenzeit den nächsten Ehepartner in spe geschnappt haben und sich wieder das Jawort geben wollen.