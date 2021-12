Polizei fahndet nach einem Dieb

Der Dieb (Bild unten) hat in einer Firma in Henndorf am 4. November um 9.56 Uhr eine Tasche mit 10.000 Euro entwendet. Das Büro dürfte zu diesem Zeitpunkt unbesetzt gewesen sein. Über die Überwachungskameras gelang es den Beamten ein Foto von dem Tatverdächtigen zu bekommen.