Versorgung aus dem KastlGreissler-Container

„Ich freue mich riesig, nach Zurndorf jetzt auch diesen Ort mit regionalen Schmankerln von 50 Produzenten aus den Bezirken Neusiedl am See und Bruck an der Leitha und allem, was man täglich braucht, verwöhnen zu dürfen“, so Schöggl. Bezahlt werden kann mit Bankomatkarte oder in bar. Der KastlGreissler ist ein Franchise-System, das sich rund um Geschäftsführer Gerald Gross voll und ganz der Mission hin zu mehr regionalem Konsum verschrieben hat. Im Burgenland gibt es mittlerweile sechs solcher Selbstbedienungs-Container.