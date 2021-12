Berühmter Ranchera-Sänger Vicente Fernández tot

Anfang August gestürzt

Fernández war nach einem Sturz Anfang August in eine Privatklinik in Guadalajara gebracht worden. Wegen einer Verletzung des Rückenmarks konnte er seine Arme und Beine nicht mehr bewegen. Er wurde operiert, allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zuletzt immer weiter. Am Samstag hatte seine Familie bereits mitgeteilt, dass sein Zustand kritisch sei.