Brunner: Nach Krise Rückkehr zu EU-Schuldenregeln

Der am Montag angelobte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will den strengen Kurs seines Vorgängers Gernot Blümel in Sachen Stabilitäts- und Wachstumspakt fortsetzen. Zur Corona-Krisenbewältigung sei es wichtig gewesen, in Europa „viel Geld in die Hand zu nehmen“, sagte Brunner vor seinem ersten EU-Treffen am Dienstag in Brüssel. Eine „nachhaltige Fiskalpolitik“ werde aber nach der Krise notwendig sein.