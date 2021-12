Neo-Finanzminister: „Neustart“ nach Kurz-Rückzug

Die ÖVP hat am Freitag eine Neuaufstellung ihres Regierungsteams bekannt gegeben, neben dem neuen Bundeskanzler und Parteiobmann Karl Nehammer gibt es unter anderem auch einen Wechsel an der Spitze des Finanzministeriums. Magnus Brunner, bislang Staatssekretär im Umweltministerium von Leonore Gewessler (Grüne), übernimmt das Finanzressort von Gernot Blümel, der kurz nach Sebastian Kurz das Handtuch warf. In der „ZiB 2“ des ORF erklärte Brunner,