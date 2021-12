Nachdenken

Dieser rhetorische Trick verschafft vielleicht kurz Befriedigung. Auf Dauer kommt man so aber nicht weiter. Was sich die Koalition in Wien und einige Landesregierungen in den vergangenen Monaten mit ihrer Corona-Politik geleistet haben, lässt sich auch bei größter Heimatliebe nicht mehr glaubwürdig schön reden. Den Abermillionen Euro für die Tourismuswerbung werden in den nächsten Jahren viele Millionen Euro folgen, um die Stammgäste bei Laune zu halten und um neue Urlauber gewinnen zu können.