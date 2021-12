Altbewährtes in neuem Glanz

Über die Jahre werden immer wieder bekannte Werke neu interpretiert. Manche Interpretationen finden Anklang, manche werden wieder unter den Tisch gekehrt. Auch bei den Salzburger Festspielen 2022 ist das der Fall: Vor allem die Opern sind davon „betroffen“. Der deutsche Regisseur Christoph Loy wagt sich an die nur selten als Gesamtwerk aufgeführte Oper Giacomo Puccinis „Il trittico“, die 1918 in New York uraufgeführt wurde. 1973, damals unter Herbert von Karajan, war es ein Auftragswerk der Festspiele. Sopranistin Asmik Grigorian, 2018 als „Salome“, verkörpert dabei in allen drei Einaktern die weibliche Hauptrolle.