Alkoholverbot auf Vorarlberger Weihnachtsmärkten

Vorarlberg sperrt bereits am Sonntag wieder auf - und dies, obwohl die Lage in den Krankenhäusern nach wie vor angespannt ist und auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesländervergleich mit Abstand die höchste ist. Im Schnitt liegt der Wert bei 367,5, in Vorarlberg bei 693,6. Dafür gibt es mal wieder eine Verordnung.