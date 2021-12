Vorarlberger stürmten deutsches Einkaufszentrum

Verändertes Kaufverhalten

Was die Gsiberger genau in ihre Einkaufskörbe legten, darüber konnte Schneckenburger freilich keine Auskunft geben. „Das können und dürfen wir gar nicht kontrollieren.“ Traditionell beliebt ist aber etwa der große Drogeriemarkt im Haus. Das Einzige, was im „Lindaupark“ tatsächlich kontrolliert werden muss - und kontrolliert wird, ist ein gültiger 2G-Nachweis. Schneckenburger freut sich zwar über den regen Kundenzulauf aus Vorarlberg, stellt jedoch auch fest, dass sich das Kaufverhalten allgemein deutlich verändert hat. Vor der Pandemie sei weit mehr los gewesen um diese Jahreszeit, erzählt er. Corona bremse die Kauflust. „Wir merken, dass die Menschen beim Shoppen zurückhaltender geworden sind.“