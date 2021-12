FFP2-Masken und Ein-Meter-Abstand im Gottesdienst

Dieser Bestimmung folgend hat der Bischof der Diözese Linz, Manfred Scheuer, per Dekret verfügt, dass angesichts der weiterhin angespannten pandemischen Situation in Oberösterreich in seiner Diözese noch bis 17. Dezember die bisherige Rahmenordnung gilt, also ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden muss und auch der Chorgesang ausgesetzt bleibt.