Lockdown-Ende: Was nach der Öffnung alles gilt

Mehr Intensivpatienten als vor Beginn des Lockdowns

Zwar, gehen die Neuinfektionen österreichweit zurück - Virologin Dorothee von Laer ortet grundsätzlich eine Entwicklung in „die richtige Richtung“ -, die Zahl der Corona-Intensivpatienten war am Freitag mit 598 aber höher als vor Lockdown-Beginn am 22. November (562). Dabei gibt es in jenen Ländern, die nun ganz öffnen, im Vergleich mehr Intensivpatienten: Burgenland hat mit 18 doppelt so viele als zuvor (9), Tirol jetzt 68, zuvor 41, und Vorarlberg 28 - zuvor 23.