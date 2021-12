Mit geschultem Blick auf den Spuren des Verfalls

Er hat einen Blick fürs Detail. Kurt Satzer ist Amateurfotograf aus Leidenschaft. Seit dreißig Jahren versucht er, interessante Impressionen vor die Linse zu bekommen und damit für die Ewigkeit einzufangen. Der Anspruch an sein eigenes Können steht dabei im Vordergrund. „Ich habe mir alles selbst beigebracht“, erzählt der gebürtige St. Pöltner im „Krone“-Gespräch. Mit Talent und einem guten Auge. Für das perfekte Bild müssen viele Faktoren mitspielen. „Wenn ich etwas mache, dann richtig.“ So auch in seinem neuen, im September erschienen Buch „Auf den Spuren des Verfalls in St. Pölten und Umgebung“. Hier begibt er sich fotografisch festgehalten auf die Suche nach längst vergessenen Orten in der Landeshauptstadt.