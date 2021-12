Es geht also um weit über hunderttausend Menschen in Österreich. Eine riesengroße Gruppe, die derzeit so gut wie unsichtbar ist, weil sie eben nicht auf die Straße geht, da sie krank ist. Je mehr tägliche Neuinfektionen, desto mehr an Long Covid Erkrankte. Ich finde, wir müssen rasch handeln und diese Betroffenen unterstützen. Und wir müssen unsere Covid-Strategie darauf ausrichten, dass möglichst wenige Infektionen und damit Long-Covid-Erkrankungen entstehen. Das Vermeiden einer Überlastung der Intensivstationen ist entscheidend, aber zu wenig. Was meinen Sie?