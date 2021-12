Für die Ärmsten wird auch in Pandemie gut gesorgt

„Es sind Gott sei Dank alle Einrichtungen – wie Vinzenz-, Ofen- und Wärmestube – geöffnet. Auch die Notschlafstellen laufen normal. Natürlich mit FFP2-Masken“, sagt Obdachlosen-Seelsorger Helmut Eder, der sich in Linz um die Wohnungslosen-Szene kümmert. Im Freien schlafen trotz der eiskalten Temperaturen immer noch 60 bis 70 Personen, 150 bis 200 Menschen nehmen das Angebot der Notschlafstelle an, bzw. sind in Übergangs- und Krisenwohnungen .