Von den Gefühlen „überfraut“

Es war die letzte Pressekonferenz in Helga Rabl-Stadlers Funktion als Festspielpräsidentin. 27 Jahre hatte die mittlerweile 73-Jährige dieses Amt inne. Ihr folgt wie berichtet Kristina Hammer. Kurz bevor es um Konzert, Schauspiel und Oper ging, nutzte Rabl-Stadler noch die Gelegenheit für eine kurze zahlen- und faktenbasierte Bilanz ihrer vielen Jahre auf dem „Thron“ der Salzburger Festspiele. Sechs Intendanten, zehn Kunstminister erlebte die gebürtige Mozartstädterin in ihrer Amtszeit.

Sie zog namhafte Sponsoren an Land, machte die Veranstaltung zu dem, was sie heute ist. Für insgesamt 5626 Veranstaltungen, die mehr als sechs Millionen Besucher anzogen, war sie mitverantwortlich. „Die Besucher sind die wichtigste Säule der Festspiele“, weiß Rabl-Stadler. Auch aus finanziellen Gründen. 45 Prozent der Einnahmen werden durch Kartenverkäufe generiert. „Sie sehen, ich flüchte mich in Zahlen, damit mich die Rührung nicht übermannt, besser gesagt überfraut. Ich bin ja überzeugte Feministin“, sagte Rabl-Stadler.