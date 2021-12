Ein Jahr Haft für Nazi-Tätowierungen

Wegen seiner „Peckerl“ wurde einem 44-jährigen Salzburger am Freitag der Prozess vor dem Geschworenengericht gemacht. Freilich handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche Körperkunst, sondern um sehr einschlägige Nazi-Symbole. Das Gericht sah in Hakenkreuz, Siegrunen, Ku-Klux-Klan und Co als „Körperschmuck“ ein politisches Verbrechen.