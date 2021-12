Trotzdem wird der Großteil der 50.000 erwarteten Demonstranten aber hoffentlich friedlich von ihrem Grundrecht der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen und sich an die Gesetze halten. Viele werden heute aus ehrlicher Überzeugung mitmarschieren (leider an der Seite von Rechtsextremen, Druiden, Pseudowissenschaftlern und Querulanten). Weil sie gegen einen Impfzwang sind, weil sie sich Sorgen um ihre Kinder machen, weil sie die Polarisierung spüren, die sich in diesem Land immer mehr breitmacht.