So kommen zwei Sängerknaben in Weihnachtsstimmung

Der Duft von Tannengrün und Keksen, aber auch Musik gehören untrennbar zu Weihnachten, finden die St. Florianer Sängerknaben. Der Jüngste ist Erich Hoang (9), der Älteste heißt Felix Dorninger (14). Sie erzählen der „Krone“, was sie denn an der Adventzeit so lieben.