Schüler aus Seeboden sammeln für Weihnachtswunder

Die sehenswerten Werke und Köstlichkeiten werden am Freitag, dem 17. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im Rahmen des Landmarktes auf dem Dorfplatz in Seeboden angeboten. „Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und natürlich Käufer. Freiwillige Spenden sind ebenfalls willkommen“, betont Iris Naschenweng. Denn der Gesamterlös geht an das Ö3-Weihnachtswunder. Die Materialkosten für die Basteleien wurden von der Schule übernommen, der Verkaufsstand wird vom Landmarkt Seeboden gratis zur Verfügung gestellt. Zudem werden die Musikschüler in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr mit Weihnachtsliedern - vokal und instrumental - für musikalische Umrahmung sorgen.