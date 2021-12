Sechs Festnahmen bei Schlag gegen Schlepperbande

Schlag gegen die Schlepperkriminalität in Tirol und Wien: Im Zuge von gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchungen in Wörgl, Innsbruck und der Bundeshauptstadt wurden insgesamt sechs verdächtige Personen festgenommen. Zudem wurden ein Auto sowie Bargeld in Höhe von über 40.000 Euro beschlagnahmt. Die mutmaßlichen Schlepper, die Migranten in großem Stil über die Balkanroute geschleust haben sollen, sitzen in U-Haft.