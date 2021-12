Weihnachtsfeier nur mit 25 Leuten und 2G erlaubt

Zusammenkünfte indoor mit 25 Personen erlaubt

Wieder erlaubt sind Hochzeits-, Geburtstags- oder eben auch Weihnachtsfeiern, allerdings nur mit einem 2G-Nachweis aller Gäste. In geschlossenen Räumen sind bis zu 25 Teilnehmer erlaubt, im Freien sogar 300. Mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen dürfen sogar 2000 Teilnehmer in geschlossenen Räumen sowie 4000 Teilnehmer im Freien an einer Zusammenkunft teilnehmen, was besonders die Kulturveranstalter interessieren dürfte. In geschlossenen Räumen herrscht selbstverständlich weiterhin Maskenpflicht.