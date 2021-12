Eine gemütliche Tour für (ganz) Jung und Alt

Wir fahren auf der A13 ins Wipptal, nehmen die Ausfahrt Nösslach und halten uns dort taleinwärts Richtung Obernberg. Nach einer Waldpassage geht es rechts (stets „Nösslachjoch“, „Hagaten“) hinauf zum Parkplatz. Hier beginnt der Fahrweg bzw. die Rodelbahn, die zunächst in nördlicher Richtung im lichten Wald emporzieht. Im Gegensatz zu anderen Zielen im Umkreis von Innsbruck waren am Wochenbeginn zur Nösslachhütte bzw. zum Skitourengebiet darüber lediglich wenige Bergfexe unterwegs. Möglicherweise hing das auch damit zusammen, dass es während des Lockdown nur am Wochenende Speis und Trank zum „Take away“ in der Einkehr gibt.