Falsche Polizisten nahmen Grazer 100.000 Euro ab

Ein 88-jähriger Grazer ist am Mittwoch Opfer einer Telefonbetrügerin geworden. Die Frau gab sich als Polizistin aus und erzählte dem Mann, seine Stieftochter sei in einen Unfall verwickelt und habe einen Schaden von 150.000 Euro verursacht. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, würde sie dringend Geld benötigen. Der Pensionist übergab der Unbekannten wenig später 100.000 Euro und die Frau verschwand damit, teilte die Polizei am Donnerstag mit.